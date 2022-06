Forza Horizon 5 : le 1er DLC majeur dédié à Hot Wheels enfin annoncé, un trailer en 4K qui trace sa route

80 pièces de circuit et une dizaine de voitures inédites, dont la Hennessey Venom F5 de 2021 et la Hot Wheels Deora II de 2000. "

terminé les 15 premières minutes de Forza Horizon 5 - ce qui ne devrait pas être compliqué pour les profanes - avant de débloquer le Horizon Hot Wheels Park. Enfin, l'extension - qui sortira le 19 juillet prochain - est incluse dans le Lot d’extensions Premium de Forza Horizon 5, l’édition Premium du jeu, et dans le Lot d’extensions.

Comme l'avaient indiqué les rumeurs ces derniers mois, Playground Games a profité du Xbox & Bethesda Games Showcase pour lever le voile sur le premier DLC majeur de Forza Horizon 5. Ce dernier sera consacré à Hot Wheels, avec notammentC’est dans le Horizon Hot Wheels Park que vous découvrirez certains des circuits les plus rapides et les plus extrêmes de la série Forza Horizon, qui comprennent plus de 200km de cette fameuse piste orange, avec ses virages improbables et ses loopings, nous explique-t-on. Explorez un monde ouvert Hot Wheels pour profiter de nouvelles expériences de conduite, comme les pistes magnétiques qui défient la gravité, la glace, les canaux ou les rumble tracks.Nous avons également ajouté quatre nouveaux biomes : le Canyon des Géants, le Chaudron de Glace où la toundra fond au contact de la lave en fusion, les Chutes de la Forêt qui vous entraînent au-dessus de la canopée et de ses chutes d’eau impressionnantes et enfin, l’incroyable Nexus Horizon, où le Festival Horizon est suspendu au beau milieu de pistes Hot Wheels entrelacées."Manifestement, il y aura de quoi faire dans cette extension. "Vous pourrez remplir des missions pour débloquer des événements spéciaux et célébrer l’histoire de Hot Wheels dans une nouvelle campagne Horizon en cinq parties, détaille le communiqué officiel. Pendant votre périple, vous pourrez chercher de nouvelles accolades, des panneaux bonus, des Piñatas à collectionner, des cascades et d’autres événement saisonniers Hot Wheels qui contribueront à faire augmenter votre pourcentage de complétion du jeu. C’est une première dans Forza, vous pourrez rejoindre vos amis pour jouer à l’intégralité de cette extension, depuis le début, en coopération. Vous pourrez également affronter le reste du monde ou faire équipe avec des Drivatars. Le voyage rapide est aussi disponible immédiatement pour toutes et tous au Horizon Hot Wheels Park, pour que vous puissiez retrouver vos amis, où qu’ils soient sur la carte."Par ailleurs, il est précisé qu'il faudra avoir