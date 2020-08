Fortnite : voici les revenus déments engendrés par les versions iOS et Android

360 millions de dollars, d'où le "paiement direct Epic" proposé hier après une mise à jour, sensé justement combler les trous de ce panier percé. Et, inversement, on imagine sans mal la rage d'Apple et Google devant cette ruse qu'ils pourraient, en quelque sorte, qualifier d'évasion fiscale.



Pour la suite de l'affaire, rendez-vous au prochain épisode.



Si vous suivez l'actualité vidéoludique, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Epic Games et Apple/Google. Accusées de taxes abusives sur tous les revenus engendrés par Fortnite depuis l'AppStore et le Play Store, les géants américains ont carrément banni l'application depuis leur magasin digital respectif, quelques heures seulement après que le studio ait mis en place un système de paiement indépendant, conçu pour contourner les 30% demandés sur toutes les microtransactions. En réponse, Epic Games vient d'attaquer Google et Apple en justice : bref, ce n'est pas l'amour fou.Et histoire d'y voir un peu plus clair, le site analyste et réputé Sensor Tower vient d'avancer les revenus engendrés par Fortnite sur les plateformes mobiles. Une belle occasion d'y voir le manque à gagner par Epic Games ou, a contrario, le profit réalisé par les deux membres du GAFA au travers de leurs taxes : ainsi,Au-delà de l'écart économique sidérant entre les deux plateformes,