Far Cry 6 : Vaas, le méchant de Far Cry 3, apparait dans le trailer, les théories reprennent !

Ubisoft a pensé aux aficionados de la série Far Cry en ajoutant dans le dernier trailer de Far Cry 6 un petit easter egg plutôt sympathique. En effet, Vaas, le méchant iconique du troisième opus, passe une tête dans la dernière vidéo de gameplay. Et quand on dit "passe une tête", nous ne sommes pas loin de la vérité. Tout se passe au moment ou Dani Rojas (le personnage qu'incarnera le joueur dans le jeu) est au volant d'un véhicule. En regardant plus attentivement l'intérieur de la voiture, on s'aperçoit que la planche de bord est surmontée d'une petite statuette "Bobblehead" à l'effigie de Vaas Montenegro.





Ce petit caméo nous fait également penser à une des théories autour du jeu, qui voudrait que Vaas soit présent dans Far Cry 6. En effet, l'un des personnages du jeu, Diego Castillo, fils d'Anton Castillo (le grand méchant interprété par Giancarlo Esposito - alias Gus Fring dans Breaking Bad), a exactement la même cicatrice que Vaas sur son sourcil droit. De là à penser que Far Cry 6 puisse être une prequel du troisième opus, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, Michael Mando (l'acteur qui incarne Vaas) avait retweeté cette théorie avec un petit émoji. Bref, réponse le 7 octobre 2021, puisque c'est à cette date que le jeu débarquera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et Amazon Luna.