Far Cry 6 : Giancarlo Esposito (Gus Fring dans Breaking Bad) serait le grand méchant du jeu

Après Angela Bassett dans Rainbow Six ou Jon Benrthal dans Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft a semble-t-il jeté son dévolu sur Giancarlo Esposito pour incarner le grand méchant dans le futur Far Cry 6. Connu pour avoir incarné Gus Fring dans la série Breaking Bad, Moff Gideon dans The Mandalorian, mais aussi campé le rôle du Dentiste dans le jeu Payday 2, l'acteur américain avait expliqué avoir accepté un rôle dans un gros jeu vidéo, sans plus de précisions.Selon nos confrères de Gamereactor (dont l'article a depuis été supprimé) et l'analyste Daniel Ahmad, il s'agirait donc de Far Cry 6, ce qui ferait de Giancarlo Esposito le second acteur de la galaxie Breaking Bad à jouer dans un Far Cr,y puisque Michael Mondo (Nacho Varga dans le spin-off Better Call Saul) avait campé le rôle de Vaas dans Far Cry 3. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du jeu pour savoir si nos confrères ont tapé juste, ce qui devrait avoir lieu le 12 juillet prochain lors de la conférence Ubisoft Forward.