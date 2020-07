Far Cry 6 : voici les différentes éditions collector du jeu et leur prix

Dévoilé officiellement lors de la conférence Ubisoft Forward, Far Cry 6 aura bien sûr droit à plusieurs éditions, dont une collector qui devrait sans peine attirer l'oeil des fans de la série. En tout, ce sont quatre éditions différentes qui seront proposées aux joueurs par l'éditeur, dont trois disposent d'un contenu un peu plus conséquent. On vous propose de retrouver les différentes options ci-dessous. Rappelons que Far Cry 6 demandera au joueur d'aller libérer l'île tropicale de Yara de l'emprise d'Anton Castillo, un dictateur sanguinaire incarné par l'acteur Giancarlo Esposito (Gus Fring dans la série Breaking Bad).

Édition Standard (59.99€)

- Jeu de base

Édition Gold (99.99€)

- Jeu de base

- Season pass incluant 3 DLC et des contenu additionnels bonus

Édition Ultimate (109.99€)

- Le contenu de l'édition Gold

- Le Pack Ultimate qui inclut trois sets d'équipement (Chasseur de crocos, Vice et Expédition dans la jungle)

Édition Collector (199.99€)

- Le contenu de l'édition Ultimate

- Une réplique du lance-flammes "Tostado" de 72 cm

- Steelbook

- Artbook de 64 pages

- Lot de 10 stickers

- Guide d'Assemblage

- La carte du jeu

- une sélection de morceaux issus de la BO du jeu

- Porte-clefs Chorizo

En plus, sachez que pour toute précommande du jeu, les joueurs auront droit en bonus au Pack libertad qui comprend un lance-disques Discos Locos et un skin pour Chorizo, votre petit chien. Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.