Far Cry 6 : la Flamethrower Edition est le meilleur collector de l'année, notre unboxing

Sorti le 7 octobre dernier, Far Cry 6 est un jeu qui a divisé les joueurs. Si certains lui reprochent de perpétuer une formule connue et recyclée, d'autres reconnaissent les efforts de cet épisode qui propose enfin un scénario digne d'intérêt. Un peu plus politisé sur les précédents épisodes, ce Far Cry 6 impose également un méchant on ne peut plus charismatique, un certain Anton Castillo incarné dans le jeu par l'acteur Giancarlo Esposito, connu pour son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad. Si le jeu fait débat, son édition collector, la fameuse Flamethrower Edition, met tout le monde d'accord. Il faut dire que Ubisoft a fait les choses en grand en proposant une réplique parfaite et incroyablement bien faite du lance-flamme qu'on peut utiliser dans le jeu. Non seulement le rendu est incroyable, mais le fait de devoir l'assembler comme on le fait en mode craft dans le jeu est un plus indéniable en termes d'immersion. Outre l'objet en question, on a aussi droit à des items supplémentaires, comme un steelbook, le porte-clef de Chorizo, des stickers, un artbook souple, la BO sur disque et bien d'autres choses encore. On vous propose de découvrir le contenu dans cet unboxing avec nos célèbres gants blancs de velours.