Far Cry 6 : une superbe cinématique d'intro réalisée par Patrick Clair (True Detective, Westworld)

Seule grosse annonce présenté à l'Ubisoft Forward, Far Cry 6 à eu droit au trailer de gameplay qui avait déjà fuité il y a quelques jours, mais également à une sublime cinématique d'introduction. Entre la musique envoûtante et des visuels orangés qui rappellent un peu l'affiche d'Apocalypse Now, l'intro du jeu nous a clairement séduits, et on vous avoue qu'on a hâte de découvrir la prestation de Giancarlo Esposito (Gus Fring dans Breaking Bad) qui campera le grand méchant du jeu. Globalement, le pitch ne devrait pas être une grosse surprise, puisqu'encore une fois, il faudra libérer un pays tenu fermement par un dictateur sanguinaire. Si vous avez déjà joué à Far Cry 4, vous savez déjà de quoi on parle. Quoi qu'il en soit, il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir se défouler dans ce pays d'Amérique centrale, puisque Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.