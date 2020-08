Fall Guys : le jeu vient de battre un record historique sur PS4, la force tranquille

À ce jour, Fall Guys est le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps dans le monde. Félicitations à @Mediatonic ! pic.twitter.com/ts6PINJGBP — PlayStation France (@PlayStationFR) 26 août 2020

Ce n'est un secret pour personne : Fall Guys est l'une des réussites commerciales les plus explosives de l'année. Pour ainsi dire, le party-game coloré de Mediatonic a réalisé le meilleur démarrage sur Steam de son éditeur Devolver Digital tandis que sur PS4, le jeu cartonne complètement puisqu'il fut rendu gratuit dès sa sortie, au début du mois, avec le PlayStation Plus. C'est justement cette dernière plateforme qui nous intéresse puisque Sony vient de communiquer un détail important :Pourtant déployé depuis plus de dix ans, le célèbre service online a déjà distribué des hits majeurs, a même aidé à la propulsion de Rocket League en son temps et tutti quanti : qu'importe, c'est bien Fall Guys le grand vainqueur etChapeau bas aux développeurs, donc, qui présenteront d'ailleurs demain soir la Saison 2 de leur bébé lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020 : on y verra d'ailleurs d'autres hits comme Call of Duty Black Ops Cold War, Ratchet & Clank Rift Apart ou Star Wars Squadrons, alors soyez au rendez-vous.