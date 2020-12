Fall Guys : le jeu se met aux couleurs de Noël avec un bonus inédit, détails et vidéo

Depuis sa sortie le 4 août 2020, Fall Guys est un jeu qui rassemble les joueurs. Sorte de Takeshi's Castle en jeu vidéo version Battle Royale où l'on contrôle des beans (haricots), le titre de Mediatonic et Devolver Digital n'en finit pas de s'enrichir de contenu. Le 7 décembre dernier déjà, on a eu droit au lancement de la 3ème Saison qui se mettait déjà à l'heure de l'hiver avec des décors enneigés et autant de costumes qui vont de pair avec la saison glaciale. Aujourd'hui, les développeurs nous proposent de découvrir une nouvelle vidéo, tournée en live-action, afin d'annoncer la mise en place d'un costume inédit, celui du Père Noël, disponible gratuitement jusqu'au vendredi 25 décembre 2020. Bon ok, c'est pas la folie non plus, mais c'est suffisamment bon enfant pour que Mediatonic en profite pour remercier sa commu comme on dit et de nous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Vous savez quoi ? Merry Christmas to all of you aussi.