Fall Guys : Terry Bogard et Mai Shiranui de Fatal Fury débarquent dans le jeu, les images

C'est sans doute la collab' qu'on attendait le moins, et pourtant... Terry Bogard et Mai Shiranui, deux des personnages les plus emblématiques de la saga Fatal Fury, et The King of Fighters par la même occasion, vont faire leurs premiers pas dans Fall Guys. Forcément, en débarquant dans le Blunderdome, nos deux combattants n'auront plus la même bouille et se rapprocheront du physique des petits bonhommes de Fall Guys. Néanmoins, ils restent reconnaissables, avec la fameuse casquette rouge et blanc, la paire de Converse All-Stars aux pieds, le veston rouge pour Terry, tandis que Mai s'affiche avec sa tenue de ninja, saqueue-de-cheval haute et son éventail. Mais ce n'est pas tout, en plus de ces costumes, Fall Guys introduira une nouvelle bannière ainsi qu’une nouvelle emote "C'mon, C'mon" qui n'est autre que l'une des punchline de Terry Bogard. L’ensemble sera disponible du 4 au 8 août 2022.

Costume Terry Bogard

Costume Mai Shiranui

Bannière « Shiranui Style of Ninja Arts »

Emote « C'mon, C'mon »