Fall Guys : le party-game phénomène aussi sur Switch, un trailer dédié à la console de Nintendo

C'était un secret de polichinelle et c'est désormais officiel, Fall Guys va bel et bien sortir sur Nintendo Switch. Avec un tel succès sur PC et PS4, le titre développé par Mediatonic ne pouvait pas manquer la console la plus populaire du moment, et c'est à partir de cet été que l'alliance des deux sera effective. Cela dit, il va falloir attendre encore un peu avant d'obtenir la date de sortie exacte, car pour le moment, il faut se contenter d'un simple été 2021. C'est léger certes, mais on peut déjà se préparer pour les mois à venir. En attendant, délectons-nous de ce trailer réalisé spécialement pour cette version Switch.