Fall Guys : un aperçu de la Saison 2 en vidéo, direction le Moyen-Âge

Fall Guys est décidément un carton mondial. Lancé au début du mois, le jeu s'est déjà vendu plus de sept millions de fois sur Steam et est devenu le titre le plus téléchargé de l'histoire du PlayStation Plus : chapeau bas aux développeurs qui, de façon toute logique, préparent déjà le terrain pour l'avenir de leur bébé.Et le futur passera par une Saison 2 dévoilée hier à l'Opening Night Live, la soirée d'ouverture de la gamescom 2020. Pour l'occasion, le lead designer du soft a pris la parole et s'est appuyé des premières images de cette période qui s'en ira du côté du Moyen-Âge avec de nouveaux décors, de nouveaux skins et de nouvelles épreuves bien salaces. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre une date de sortie.