Fall Guys : le jeu sort sur Switch et Xbox et devient totalement gratuit !

Sorti il y a bientôt deux ans déjà sur PC et PS4, Fall Guys évolue et nous annonce son arrivée sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui n'avait pas pu découvrir ce party-game festif et convivial à l'époque en 2020 et qui vont se régaler, d'autant que le jeu change de business model. En effet, à compter du 21 juin 2022, Fall Guys deviendra un jeu gratuit d'accès et se transforme en free-to-play. Le crossplay et la crossprogression seront toujours supportés quelle que soit la plateforme jouée. Histoire de proposer toujours plus de contenu, les développeurs de Mediatonic annonce l'arrivée de la Saison 1, "Free For All", qui proposera de nouvelles arènes, de nouveaux défis et des événements inédits. D'ailleurs, on apprend que pour récompenser la communauté, fidèle au poste depuis 2 ans, le Legacy Pack, qui contient des bonus cosmétiques, mais aussi le premier Season Pass est offert à tous ! Pour célébrer ces bonnes nouvelles, place au nouveau trailer.