Fall Guys : un nouveau trailer pour sa transformation en free-to-play

L'annonec officielle avait déjà été faite le mois dernier, mais c'est aujourd'hui que Fall Guys devient officiellement gratuit pour tous. En gros, le titre de Mediatonic change de business model et se transforme ainsi en free-to-play, sachant qu'il est aussi disponible sur Xbox et Nintendo Switch à compter d'aujourd'hui. D'ailleurs, on vous rappelle que le crossplay et la cross-progression seront toujours supportés quelle que soit la plateforme jouée et que de nombreux bonus ont été ajoutés pour que cette nouvelle Saison "Free For All" ait un sens. Voici d'ailleurs le détail de ces nouveautés gratuites :

Nouvelles épreuves de la Saison “Gratuit pour Tous” :

Hex-A-Ring : Avez vous entendu parler de Hex-a-Gone ? Mais avez vous essayer de sauter de plateforme en plateforme pendant que tout le sol tourne ? Cette épreuve va être un vrai challenge…



VolleyFALL : Dans cette épreuve, il s’agit de savoir qui peut envoyer la balle de l’autre côté du terrain sans que les autres joueurs ne la renvoient de votre côté. Celui qui arrive à faire en sorte que la balle touche le sol de l’autre joueur, gagne !



Speed Circuit : À vos marques, prêts, partez ! Naviguez à travers les obstacles qui se mettent en travers du chemin and parcourez 3 tours autour du circuit sans être projeté dans le slime.



Nouveaux obstacles de la Saison “Gratuit pour Tous” :

Blast Ball : Tictac… Attrapez une balle mais lancez-la rapidement ! Les Blast Balls sont actives lorsque vous les prenez en main, vous avez ensuite quelques secondes pour les lancer avant qu’elles n’explosent. Elles vont faire fureur, les Blast Balls sont vraiment faites pour provoquer une explosion !



Jump Rope : L'obstacle de la corde à sauter est conçu pour vous faire sauter, sautiller et voler autour du Blunderdome ! Ne le dites à personne, mais apparemment, vous pouvez utiliser des cordes à sauter pour vous propulser vers la ligne d'arrivée...



Bouncy Floors : Nous aimons tous les châteaux gonflables, mais qu'est-ce que ça fait de traverser le Blunderdome sur l'un d'eux ? Cette curieuse nouveauté rend le sol très rebondissant, un seul saut et vous allez voler ! Le sol rebondissant peut être votre ami, ou votre ennemi...