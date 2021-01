Fall Guys : le DOOM Slayer débarque dans le jeu, un trailer pour aller en enfer

Sans conteste l'un des jeux les plus prisés de 2020, Fall Guys continue de multiplier les partenariats et nous annonce l'arrivée d'un nouveau DLC qui devrait ravis les fans de la licence DOOM. En effet, à partir du 12 janvier prochain, les joueurs vont pouvoir télécharger 3 costumes issus de la licence de Bethesda. Il y a pour commencer la tenue "Doom Guy" (aussi connu sous le nom de Slayer), mais aussi les tenues de Cacodémon et du Tyrant. Les développeurs de Mediatonic précisent en revanche qu'il s'agit de bonus temporaires et que passé la date, ils disparaitront. Autre précision de taille : ni le BFG ni le mode Team Deatchmatch ne sont prévus dans le jeu, mais en revanche, un niveau parsemé d'embûches qui rappelle les enfers. C'est déjà pas mal.