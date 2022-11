Fall Guys : un partenariat avec Street Fighter, des skins pour Ryu, Cammy et Akuma

Après Sonic et Fatal Futy cet été, Fall Guys continue les collaborations avec les autres licences du jeu vidéo, et aujourd'hui, on apprend que c'est Street Fighter qui va débarquer en force dans le titre de Mediatonic. On est d'ailleurs étonné que le jeu de baston de Capcom arrive après celui de SNK, sa popularité étant plus importante, mais vieux tard que jamais comme le dit si bien l'adage. Comme d'habitude, c'est par le biais de cosmétiques qu'on va pouvoir retrouver le jeu de baston de Capcom, avec des skins de Ryu, Cammy et Akuma / Gouki. Ces trois costumes seront disponibles à l'occsion de l'événement World Warriors, disponibles du 26 au 30 novembre prochain. Un trailer a évidemment été mis en ligne pour qu'on puisse voir à quoi ressembleront nos avatar avec les costumes des personnages iconiques de Street Fighter.