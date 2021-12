Dying Light 2 : 16 nouvelles minutes de gameplay, on y voit le perso de Rosario Dawnson

Nouvelle épisode de Dying 2 Know, le cinquième, qui n'est autre que le carnet de développeurs que Techland propose régulièrement pour donner des nouvelles de son Dying Light 2 : Stay Human. Lors du direct en streaming, c'est la Twitcheuse Leah, qui était accompagnée de Jonah Scott (le comédien qui double la voix du personnage Alex Caldwell dans le jeu), afin de présenter les nouveautés de gameplay, et notamment comment le joueur va se compter dans les différents environnements. Comme le personnage principal est habile avec le Parkour, il va pouvoir se mouvoir avec fluidité dans les décors vertigineux, sachant qu'il est possible de passer d'une zone à une autre via des câbles et autres tyroliennes. Il faudra aussi être agile pour affrontement les ennemis qui ne lésineront pas à utiliser des armes tranchantes pour se défendre et attaquer aussi. Autre détail de cette vidéo, c'est la possibilité d'avoir un meilleur aperçu du personnage incarnée par l'actrice Rosario Dawson, qui incarnera Aiden.



La sortie de Dying Light 2 est attendue pour le 4 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, sachant qu'il n'y aura aucun retard puisque le titre est d'ores et déjà passé gold.