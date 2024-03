Dragon Ball Z Sparking Zero : un combat entier entre Goku SSJ Blue et Vegeta SSJ Blue

Deux mois après une vidéo de gameplay de Dragon Ball Z Sparking Zero qui avait déjà mis en ébullition toute la communauté Dragon Ball, Bandai Namco Entertainment avait donné rendez-vous en ce mercredi 20 mars pour un livestream plus conséquent, histoire de donner un peu plus de biscuit autour du grand retour de la licence Budokai Tenkaichi. Et quelle fut la surprise pour tous les fans de l'oeuvre d'Akira Toriyama, puisque nous avons eu droit à un combat entier et complet entre Goku et Vegeta, avec transformations en temps réel en prime. En effet, nos deux Super Sayajins passent au stade SSJ Blue à un moment donné de l'affrontement, histoire de rassurer les nouveaux lecteurs de Dragon Ball Super. Un arc qui ne sera pas oublié et qui servira sans doute de base, tandis que les joueurs les plus âgés espèrent que les génération Z et GT ne seront pas oubliés non plus. De toutes les façons, avec 164 personnages au compteur, il y a de quoi faire, et ce livestream aura permis de découvrir de nouveaux protagonistes comme Nappa, Broly, Super Trunks, Toppo, Kale et Tortue Géniale, Dyspo, Barta, Jeece, Hit et Kakunsa.



One ne connaît pas encore la date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero, mais on sait en revanche que cela fait 5 ans que le jeu est en développement.