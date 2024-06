Dragon Ball Z Sparking Zero : Super Vegito, Yajirobe, Spopovitch, Goku Ultra Instinct, et Goku Black Rosé dans une nouvelle vidéo

Bandai Namco Entertainment avait donné rendez-vous aux fans de Dragon Ball à minuit pétantes pour un nouveau trailer de Dragon Ball Sparking Zero. Il faut dire qu'avec 164 personnages présents dans le roster au lancement, Bandai Namco a de quoi tenir jusqu'à la sortie du jeu le 11 octobre prochain pour nous gaver d'informations en tous genres. Ce soir, il est question de découvrir de nouveaux personnages, et pas n'importe lesquels puisque Goku Ultra Instinct est présent. On s'en doutait déjà, mais le voir se transformer avec ses cheveux couleur argent et balancer des attaques de fou-malade, ça fait plaisir à voir. Il n'est évident pas le seul et on se délecte aussi de voir Super Vegito, du Jiren, du Roasie, du Ribriane, du Yajirobe, du Spopovitch, du Dabra, du Anilaza, du Goku Ultra Instinct, et enfin du Goku Black Rosé ! On vous rappelle qu'on a pu jouer au jeu, donc on vous met à nouveau les vidéos qu'on a faites avec notre gameplay maison.