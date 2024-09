Dragon Ball Z Sparking Zero : la saga Buu présentée avec la musique 'We Gotta Power'

Après Freezer, après Cell, forcément c'est Buu qui débarque dans Dragon Ball Sparking Zero pour nous certifier que le dernier arc de l'ère DBZ sera bien dans le jeu. Un secret de polichinelle puisque des personnages tels que Majin Vegeta, Goku Super Saiyajin 3 ou bien encore The Great Saiyaman avaient déjà été dévoilés. Il est néanmoins intéressant de voir que Babidi sera jouable et surtout accompagné de Pui Pui qui l'épaulera pour déglinguer ses adversaires. Buu apparaîtra aussi dans ses différentes formes, de sa version normale à la version maléfique grise toute maigre, en passant par Super Buu (Gotenks absorbé), Super Buu (Son Gohan absorbé) et Buu enfant. Cerise sur le kamehame, on a la célèbre musique 'We Gotta Power' qui accompagn la vidéo, mais malheureusement, elle ne sera pas dans le jeu, les droits musicaux, on le sait, c'est compliqué.La sortie de Dragon Ball Sparking Zero est attendue pour le 11 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. On va revenir dans les prochains jours avec une nouvelle preview et du gameplay exclusif.