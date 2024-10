Dragon Ball Z Sparking Zero : l'opening du jeu est accompagné de la chanson 'Genkai Toppa × Survivor' de DB Super

Pour célébrer la mise en ligne des tests de Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco Entertainment a décidé de partager l'opening du jeu, réalisée spécialement à cette occasion. Elle a été entièrement réalisée en 3D, mais avec ce rendu cel-shading qui donne l'impression d'être dessiné à la main. C'est bien sûr ultra pêchu, ça dévoile les principaux personnages du jeu, les enjeux, des combats bien sûr et des vagues d'énergie qui inondent l'écran. Cerise sur le gâteau, la vidéo est accompagnée de la chanson "Genkai Toppa × Survivor" by Kiyoshi Hikawa qui n'est autre que l'opening 2 de l'animé Dragon Ball Super.