Dragon Ball Z Sparking Zero : enchaînement de blasts ultimes sur fond de Head Cha La pour le trailer de lancement

Bien qu'Internet déborde de vidéos de Dragon Ball Sparking Zero depuis trois jours, ce n'est qu'aujourd'hui que sort officiellement le jeu de baston de Spike Chunsoft. Inutile de vous faire un dessin, le jeu est une réussite totale et ce malgré un écran de sélection pas optimal et un mode Histoire qu'on aurait aimé plus travaillé. Mais Jun Furutani, le producteur, nous avait prévenu à l'avance que le coeur du jeu était la baston en arène, bien avant de nous raconter l'histoire de Dragon Ball Z et Super. De ce point de vue là, le jeu est parfaitement fidèle à ce qu'on attendait de la suite de Budokai Tenkaichi 3, et c'est d'ailleurs ce que le trailer de lancement essaie de nous démontrer par cet enchaînement de blasts ultimes ultra épiques.