Dragon Ball Z Sparking Zero : c'est 3 millions de copies en 24h, un record pour un jeu Dragon Ball

On savait que Dragon Ball Sparking Zero était un jeu attendu et ça n'a pas loupé. Les premiers chiffres de ventes viennent d'être révélés par le site japonais PR Times et on apprend que le jeu de Bandai Namco Entertainment s'est vendu à 3 millions de copies en seulement 24 heures. C'est tout simplement le record pour un jeu Dragon Ball, loin devant les dernières productions telles que les franchises Xenoverse, FighterZ ou bien encore Kakarot.

Dragon Ball Xenoverse : 1,4 millions de copies (en un mois)

Dragon Ball Xenoverse 2 : 1,4 millions de copies (en une semaine)

Dragon Ball FighterZ : 2 millions de copies (en une semaine)

Dragon Ball Kakarot : 1,5 millions de copies (en une semaine)