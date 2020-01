Dragon Ball Z Kakarot : un nouveau trailer tout en fureur quelques jours avant la sortie

C'est qu'il commence à se faire désirer, le nouveau jeu du studio derrière les Naruto Shippuden et Asura's Wrath : sous ses airs d'action-RPG en open world plutôt ambitieux, Dragon Ball Z Kakarot explorera une très grande partie de la vie de notre célèbre Super Sayan préféré, aka Son Goku. De quoi réjouir les fans, assurément, d'autant plus que les principaux arcs du manga seront repris très fidèlement par les développeurs de chez CyberConnect2 : on se souvient par exemple de la vidéo d'introduction du jeu , dévoilée il y a peu, qui s'avère une formidable lettre d'amour à celle de l'anime.Bref, Dragon Ball Z Kakarot s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce - toujours dans la retenue, bien sûr - histoire de se mettre en jambe avant la sortie définitive prévue le 17 janvier prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Prêts à jouer des poings ?