Dragon Ball Z Kakarot : la cinématique d'ouverture est là, la puissance avant tout

Développé par CyberConnect2, Dragon Ball Z Kakarot bénéficie d'un engouement tout particulier de la part des fans. Il faut dire que cet action-RPG se calque sur une fidélité impressionnante, racontant de nombreux arcs de l'anime pour un récit authentique de la vie de Son Goku : en attendant son arrivée sur PC, PS4 et Xbox One, Bandai Namco diffuse la grosse cinématique qui servira d'introduction quand on lancera le jeu.Comme l'on pouvait s'y attendre, c'est survolté et l'œuvre permet de faire un rapide tour d'horizon de ce qui nous attend dans ce monde semi-ouvert intéressant. Sortie prévue le 17 janvier 2020.