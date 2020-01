Dragon Ball FighterZ : le prochain perso en DLC est connu, ce sera Goku Ultra Instinct

Sorti il y a maintenant deux ans tout pile, l'excellent Dragon Ball FighterZ continue d'abreuver sa communauté de nouveaux combattants : le prochain en date vient justement d'être dévoilé à travers le célèbre magazine nippon V-Jump... et il concerne le plus grand bonhomme de l'illustre saga d'Akira Toriyama, nous avons nommé Son Goku.Ainsi, le guerrier également à l'affiche du tout récent Dragon Ball Z Kakarot (notre test arrive incessamment sous peu) devrait bientôt débarquer sous sa forme la plus puissante, l'Ultra Instinct. Chevelure argentée, gestes sereins, puissance ultime : les vrais le savent, cette version du Super Sayan envoie particulièrement du steak. Il ne reste plus qu'à voir comment Arc System Works intégrera un combattant aussi puissant dans roster déjà bien fourni du très bon jeu de baston.