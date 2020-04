DOOM Eternal : une manette Xbox One à l'effigie du doom slayer, la force tranquille

Assurément, DOOM Eternal s'est imposé comme l'un des hits majeurs de cette surprenante année 2020. En plus de son gameplay absolument ravageur maîtrisé de bout en bout, id Software s'est plu à mystifier grandement son personnage principal, le doom slayer, élevé au rang de légende et figure ancestrale la plus crainte des Enfers. Un peu le contraire du doom guy des premiers jeux, en soit, qui n'était qu'un vulgaire marine, mais sans aucun background malgré son efficacité. Bref, Bethesda est plutôt fier de sa nouvelle coqueluche et vient de dévoiler une manette d'Xbox One entièrement à son effigie, unique et façonnée par les mains expertes du crew We Are Robots.Mieux encore, cet exemplaire singulier est à gagner dans le cadre d'un concours inédit... mais malheureusement réservé à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. En d'autres termes, n'espérez pas la remporter même en participant au jeu organisé sur Twitter . Pour le plaisir des yeux, derrière votre écran uniquement !