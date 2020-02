DOOM Eternal : un spot TV sous pression qui troque le metal contre le rap

Dans maintenant trois semaines, notre cher doom slayer débarquera sur PC, PS4 et Xbox One pour massacrer tous les ennemis qui se dresseront devant lui. L'attente est insoutenable, et pour cause : son aventure s'annonce brutale, jouissive, délicieusement old-school et moderne à la fois... Bref, DOOM Eternal a toutes les chances de marquer l'année et histoire de faire gonfler encore et toujours plus la hype, Bethesda vient de diffuser son spot TV officiel.Trente secondes sous pression qui troquent le traditionnel métal pour du rap : c'est étonnant, d'autant plus que télévision oblige, aucune exécution ni hémoglobine n'est à déclarer. Rassurez-vous, le sang coulera à flot le 20 mars prochain. Êtes-vous prêts ? Au cas où, notre dernière preview est disponible ici