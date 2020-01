DOOM Eternal : on y a rejoué et c'est toujours aussi sauvage, brutal et jouissif !

Techniquement irréprochable (à peine quelques petits bugs d’affichage sur la version que nous avons essayée), le jeu est vraiment impressionnant avec un framerate hyper élevé et un maximum de détails affichés, qu’il s’agisse des nombreuses particules, des os brisés, ou des viscères des créatures étripées.

RADIO NOSTALGIE

Comme nous l’a confirmé Marty Stratton, le producteur exécutif de DOOM Eternal, le succès de DOOM en 2016 a incité le studio à en donner plus aux joueurs, et ça commence par le scénario. Le jeu va donc proposer un script bien plus léché que celui de son prédécesseur (ce qui n'a jamais constitué une priorité dans la série, les fans le savent) avec tout un tas de cinématiques, mais également un codex rempli à ras bord si vous souhaitez tout savoir du lore. En effet, les développeurs n'ont pas souhaité noyer les joueurs dans une narration trop complexe, sachant que les speedrunners pourront zapper chaque interlude afin d’améliorer leur temps. Sans spoiler quoi que ce soit, on vous dira simplement que le Slayer revient sur Terre afin de faire le grand ménage, l’armée démoniaque ayant élu domicile sur la planète bleue et la transformant en une succursale des Enfers. Après avoir nettoyé Mars, le Slayer débarque à bord de la Forteresse, un vaisseau (au look particulièrement méchant) qui dispose d’une porte de téléportation grâce à laquelle il peut accéder aux différents endroits de la planète. Tant qu'à faire, la Forteresse fait également office de hub ; on peut donc la considérer comme la maison du héros, une formule loin d'être anecdotique. Pour la première fois, le joueur va pouvoir pénétrer l’intimité du plus impitoyable des tueurs de démons, et en apprendre ainsi davantage sur lui. Cet endroit aux dimensions proprement hallucinantes (10 minutes ont été nécessaires pour en faire le tour, montre en main) regorge de nombreux éléments, qu’il s’agisse des items à collectionner (les fameux jouets reprenant les diverses itérations du héros ou des monstres), des armures du Slayer ou de son arsenal. Mieux, le vaisseau comprend également la prison qui n’est autre qu’une arène d’entraînement où l'on peut faire apparaître à l’envi des ennemis à mettre en pièces. La Forteresse abrite aussi l’une des plus grosses surprises du jeu, à savoir une cage où est enfermé l’Unmaker. Si vous n’êtes pas un puriste de la licence, ce nom ne vous fait peut-être pas vibrer, mais sachez qu’il s’agit d’un flingue surpuissant qui était l’arme ultime dans DOOM 64. Une sorte d’easter-egg qui va demander des efforts pour en profiter, puisque l’arme est solidement verrouillée dans un écrin ne s’ouvrant que contre six clés empyréennes. Pour les obtenir, il faudra venir à bout des Portes du Slayer, c'est-à-dire six chambres contenant chacune des créatures à éliminer dans le temps imparti.



Attention, le challenge s'annonce corsé, et s'il n’est en rien d’obligatoire pour terminer le jeu, ça reste un moyen intelligent de gonfler la replay value de DOOM Eternal. De même, la collecte des nombreux objets devrait demander pas mal de temps à ceux qui veulent platiner le titre. Coté gameplay, c'est toujours aussi joussif, nerveux et rapide. Le Slayer dispose du double jump et d’un dash (associé à un cooldown ridiculement court), et peut encore accélérer grâce au grappin du fusil à double canon poétiquement baptisé Meathook (crochet à viande). La vitesse du personnage a clairement été revue à la hausse par rapport au précédent opus, ce qui permet d’une part de rester en vie (un arrêt de plus de trois secondes signifie généralement la mort), mais aussi de profiter d’un gameplay bien plus aérien. On se dirige assez librement quand on prend de la hauteur, les finishs sur les ennemis volants et le meathook se montrant particulièrement précieux dans ces moments-là. DOOM Eternal devient même un jeu de plates-formes assez exigeant, les développeurs nous ayant confirmé qu’il était possible de boucler les niveaux sans jamais toucher le sol.

Certains démons se détestent cordialement, et lorsque l’on arrive dans une nouvelle zone, il n’est pas rare de les surprendre en plein combat.

Précisons que si l’univers est désormais bien plus vertical et inspiré des jeux de plates-formes, il est aussi moins labyrinthique. Les aller-retours incessants pour dénicher les fameux pass jaunes, rouges et bleus semblent révolus, même si l’exploration reste de mise. Le level design doit être intelligemment exploité pour faciliter nos déplacements, échapper aux ennemis, ou même pour les combattre. En dehors des munitions, on trouve des barils d’explosifs, des mines bien puissantes, ou encore des pièges. D'ailleurs, on a découvert un niveau où un interrupteur actionnait de lourdes lames à balancier capables de tout décimer sur leur chemin. Si l’I.A. n’est pas la plus grande tacticienne qui soit, elle n’est pas pour autant stupide. Certains démons se détestent cordialement, et lorsque l’on arrive dans une nouvelle zone, il n’est pas rare de les surprendre en plein combat. Libre au joueur alors de plonger dans la mêlée, ou d’attendre la fin de ce battle royale démoniaque improvisée afin d’avoir moins de créatures à abattre.





HELL’S BELLS

Bref, DOOM Eternal sera clairement l’un des grands jeu de 2020, et on se félicite que le début d’année se soit éclairci avec les multiples reports (Cyberpunk 2077 et FFVII Remake entre autres), afin de pouvoir donner au jeu toute l’attention qu’il mérite.