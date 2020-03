DOOM Eternal : un mod pour jouer à la troisième personne, l'étonnant rendu en vidéo

"HÉRÉTIQUES !", crieront certains fans inconditionnels de DOOM, pionnier du fast FPS depuis ses premières heures. Pour autant, et parce que la curiosité ne tue pas, des petits malins se sont attelés à un drôle de mod permettant de jouer à DOOM Eternal, dernier opus en date de la brillante franchise, à la troisième personne. C'est vrai ça, après tout, que donnerait le jeu sous la forme d'un TPS ?Autant dire qu'il n'a pas été pensé pour cela et qu'étant donné son extrême nervosité d'action, la gestion de la caméra n'a pas du être une partie de plaisir pour les modders en question qui ont toutefois accouché d'un résultat étonnamment jouable : bien sûr, les animations du DOOM Slayer sont à la ramasse, il y a des bugs un peu partout et l'intensité est bien moins brutale... mais la vidéo de présentation vaut tout de même le détour. Et si jamais vous étiez intéressés pour tester la chose vous-même, il faudra télécharger la dernière version de Cheat Engine ici et suivre les consignes (fastidieuses) données là . Bien sûr, tout cela ne concerne que la version PC.