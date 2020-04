DOOM Eternal : il termine le jeu en moins de 31 minutes, c'est un record du monde

Si DOOM Eternal est un jeu franchement corsé et plutôt long, il semblerait que ces adjectifs n'intègrent pas le vocabulaire des speedrunners qui s'attaquent déjà sévèrement à la dernière œuvre d'id Software : à vrai dire, l'un d'eux, prénommé Distortion2, vient tout juste d'obtenir le record du monde en terminant le jeu en... trente minutes et quarante-neuf secondes. Tout simplement.Ce run impressionnant témoigne d'une justesse de jeu bluffante de la part du joueur pour lequel l'emplacement et l'apparition des ennemis n'ont absolument aucun secret : il en est de même pour la récupération des items obligatoires et autres éléments de plateforme. Chapeau bas.Et surtout, difficile de ne pas être bluffé devant l'utilisation de glitchs dénichés on ne sait trop où dont la maîtrise s'avère délicate mais parfaitement menée à exécution. DOOM Eternal a beau être sorti il y a quelques semaines qu'il ne semble plus avoir aucun secret pour la communauté !Ci-dessous, la vidéo de Distortion2 aux propriétés hypnotisantes. Quelqu'un est partant pour aller encore plus vite ?