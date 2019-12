Death Stranding : un nouveau trailer (bien flippant) plus d'un mois après la sortie, tout est normal

Sorti le 8 novembre, Death Stranding n'a pas encore fini de diviser la communauté : oui, le jeu de Hideo Kojima est totalement atypique et oui, il faut avoir une sensibilité très précise pour y être réceptif. On vous conseille évidemment de jeter un œil à notre test pour un avis détaillé de cette aventure unique : sans ça, les développeurs japonais semblent partants pour jouer les prolongations avec... de nouveaux trailers. Un mois et demi après l'arrivée du jeu, normal.Bref, voici une nouvelle bande-annonce diffusée sur la chaîne officielle de PlayStation, façon thriller. Pas de doute, la mise en scène est réussie et devrait séduire les amateurs de mystères et de frissons. On vous laisse juger par vous-même.