Coronavirus : des jeux probablement repoussés après le mois d'avril

Inutile de rappeler que la crise actuelle du coronavirus impacte très gravement tous les milieux professionnels dont l'industrie du jeu vidéo fait évidemment partie. Depuis plusieurs semaines, avant même que la quarantaine ne soit envisagée, certaines firmes avaient déjà pris la décision d'imposer du télétravail à l'instar de Bungie ou Sony : aujourd'hui, d'autres studios comme Naughty Dog ont rejoint le mouvement et on les comprend bien.Alors, forcément, on se demande quelles vont êtres les retombées sur les sorties de jeux vidéo prévues cette année. Pour Jason Schreier de Kotaku, il ne faut pas trop espérer le maintien de toutes les dates annoncées :, déclare le célèbre journaliste depuis son compte Twitter . On pense évidemment à The Last of Us 2, prévu pour le 29 mai dont l'actuelle période de crunch du développement risque d'être bousculée (certains diront que ce n'est pas un mal) ou à Cyberpunk 2077 et Marvel's Avengers, repoussés tous les deux à septembre, dont on espère que la conception n'est pas trop chamboulée également.Bien sûr, notre passion pour le Dixième Art se doit de passer après notre santé et celle des autres et ne nous voilons pas la face, nos magasins digitaux regorgent déjà de pépites à explorer. En revanche, d'un point de vue économique, le report de titres risquent de mettre à mal l'année fiscale des développeurs et éditeurs qui se préparent certainement à trouver des solutions de recours. A contrario, confinement oblige, jamais les aficionados de jeux vidéo n'auront eu autant de temps pour se consacrer à leur loisir, preuve en est du récent record de fréquentation de Steam : il y a donc de la demande... mais encore faut-il pouvoir la combler.