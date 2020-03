Steam : en pleine crise du coronavirus, la plateforme bat son record de fréquentation

L'un des effets secondaires de la pandémie de coronavirus qui touche une grande partie du monde à l'heure actuelle est le report de l'activité vers les jeux vidéo. En effet, Steam vie de battre son record de connexions simultanées. Bloqués chez eux dans de nombreux pays, les gens semblent avoir largement choisi le jeu vidéo pour passer le temps puisque la plateforme de Gabe Newell vient de voir plus de 20 millions de joueurs connectés simultanément. Après le record du mois dernier à 19 millions de joueurs, ce sont cette fois 20,313,451 utilisateurs qui se sont donné rendez-vous au même moment, sachant que 6.2 millions d'entre eux étaient en jeu. De nombreux jeux devraient voir leur record de fréquentation être battus ces prochains jours, et on est curieux de voir les statistiques de Fortnite une fois que les écoles seront toutes fermées.

