Call of Duty Warzone : le lancement est un sacré succès, 1er chiffre de fréquentation

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4 — Call of Duty (@CallofDuty) 11 mars 2020





Après des mois de leaks en pagaille, faisant monter l'excitation avec sûreté, Infinity Ward s'est enfin décidé, mardi, à lâcher sa bombe Call of Duty Warzone. Battle royale du très réussi Call of Duty Modern Warfare survenu en octobre dernier, le titre est carrément disponible en free-to-play et partage avec le jeu complet son battle pass et son système de niveaux : des gestes malins de la part des développeurs en plus de concepts ultra-efficaces au sein du dit-mode... qui commence déjà à porter ses fruits.En effet, on apprend depuis le compte Twitter officiel de la saga que Warzone a rassemblé pas moins de six millions de personnes, les seules vingt-quatre premières heures suivant son arrivée sur le net. C'est beaucoup, oui, et cela laisse présager un futur radieux pour ce battle royale séduisant qui s'appuie sur les bases très solides de Modern Warfare, lui-même un succès commercial clinquant. Activision peut se frotter les mains.