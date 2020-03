Call of Duty Warzone : le PS Plus non requis sur PS4... mais le Xbox Live Gold l'est sur Xbox One !

Infinity Ward a bien joué son coup avec Call of Duty Warzone, le mode battle royale de Call of Duty Modern Warfare lancé tout fraîchement (c'est-à-dire pas plus tard qu'hier). En plus d'apporter des règles qui changent la donne, Activision a eu la malice de le proposer en free-to-play, donc détaché du jeu original pour ceux qui ne le possédaient pas : figurez-vous que sur PS4, aucun abonnement au PlayStation Plus n'est requis pour y jouer ! Un geste décidément pertinent qui assure à Sony une fréquentation certaine : toutefois, les abonnés au service payant pourront alors bénéficier du Combat Pack.Là où le bât blesse, c'est que l'itération Microsoft ne profite absolument pas du même traitement de faveur : non seulement le Xbox Live Gold est obligatoire pour jouer à Call of Duty Warzone mais aucun DLC exclusif n'est a priori à envisager. C'est dur, mais peu surprenant quand on connait l'alliance déjà bien connue entre PlayStation et Call of Duty.