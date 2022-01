Call of Duty Vanguard : les persos de Attack on Titan débarquent dans le jeu, et c'est déroutant

Encore à l'état de rumeur quelques jours après la sortie de Call of Duty Vanguard suite à l'intervention de dataminers en novembre dernier, la collaboration entre le FPS d'Activision et le célèbre manga / animé "Attack on Titan" est désormais une réalité depuis quelques minutes. Activision vient en effet d'officialiser l'arrivéée d'un pack entièrement dédié à l'oeuvre de Hajime Isayama et qui permettra de se grimer aux couleurs des chasseurs de titans. S'il faudra attendre le 20 janvier avant que les items soient déployés dans le jeu, Activision a d'ores et déjà partagé quelques secondes du trailer qui risquent d'en décontenancer plus d'un. Il faut dire que l'aspect réaliste du personnage du manga / animé a de quoi laisser sur le carreau, donnant un aspect uncanny valley au rendu.En attendant de voir ça de nos propres yeux, sachez que le pack Attaque des Titans permettra de repartir avec le skin Opérateur "Daniel Yatsu", des armes inédites, des emblèmes, mais aussi des animations spéciales reprises de l'animé. Depuis l'arrivée de Warzone, Call of Duty multiplie les collaborations, aussi incroyables que géniales (John Rambo, John McLane) et il semblerait que tout cela continue et se généralise à chaque nouvel épisode de Call of Duty. On n'a rien contre, c'est même plutôt amusant et bienvenu, mais parfois il y a des mélanges à ne pas faire...