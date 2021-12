Call of Duty Vanguard + Warzone : la roadmap de la Saison 1 détaillée, un trailer pour The Pacific

Cela fait un mois maintenant que Call of Duty Vanguard est sorti sur PC et consoles et il est grand temps pour Activision de donner des détails sur le contenu supplémentaire qui va arriver dans les prochains jours / semaines / mois. C'est donc en toute logique que la roadmap de la Saison 1 a été dévoilée, révélant l'arrivée d'une nouvelle map dédiée au Battle Royale, intitulée The Pacific. Avec pour fond des plages de sable fin, des palmiers et un soleil de plomb, on aurait presque envie de flâner et d'explorer la carte pour profiter du décor, mais la guerre risque d'être totale. Bien sûr, ça sera l'occasion pour les développeurs de proposer des bonus cosmétiques, avec de nouvelles skins, des armes inédites, des modes de jeu supplémentaires et l'ajout de nouveaux opérateurs. Pour plus de détails, il suffit de se rendre sur le site officiel de Call of Duty, où tout a été détaillé dans les moindres détails.