Call of Duty Modern Warfare : un joli clin d'œil à Resident Evil dans la Saison 3

Le Renetti dans sa version basique





Le plan d'arme "Guard One" du Renetti







Le Samurai Edge d'Albert Wesker (en haut) et le Renetti "Guard One" de MW (en bas)













Lancée mercredi dernier, la Saison 3 de Call of Duty Modern Warfare et Warzone regorge de nouveaux contenus dont un battle pass gavé d'items à débloquer. Parmi ceux-ci, des plans d'arme uniques et notamment un tout particulier qui retient l'attention : il est accessible au niveau 85 et concerne le Renetti, un nouveau pistolet, et lui ajoute des éléments, des couleurs et des motifs qui le transforment en... Samurai Edge !Les fans de Resident Evil le connaissent bien : il s'agit de la mythique arme de poing d'Albert Wesker, réutilisée en tant que bonus dans les derniers opus et réputée pour sa précision et sa puissance. Dans le FPS d'Activision, donc, ce Renetti transformé en "Guard One" lui ressemble comme deux gouttes d'eau : plus qu'un hasard, il s'agit évidemment d'un joli easter-egg à la franchise de Capcom, particulièrement dans l'ère du temps puisque Resident Evil 3 vient tout juste d'atterrir dans le commerce. Franchement sympathique.