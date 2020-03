Call of Duty Modern Warfare : le Battle Royale Warzone a été officialisé, trailer et détails

Après plusieurs semaines de rumeurs et de leaks en tout genre, le fameux Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare a enfin été officialisé par Activision. Une annonce faite en ce lundi 9 mars 2020 par le biais d’un premier trailer qui permet d’en savoir plus sur ce qui s’annonce comme étant le futur du multi de Call of Duty, ou du moins une bonne partie.





Baptisé Call of Duty Warzone, ce nouveau mode de jeu est vendu comme étant une nouvelle expérience de jeu gratuite pour tous les joueurs grâce à deux modes de jeu inédits capables d’accueillir jusqu'à 150 joueurs (50 équipes de 3) sur une seule et même map. À titre de comparaison, Fortnite et PUBG proposent un total de 100 joueurs, tandis qu'Apex Legends ne dépasse pas les 60 joueurs.





En plus d’être free-to-play, Call of Duty : Warzone sera également cross-play, à l’instar des modes en ligne de Call of Duty : Modern Warfare. Cela signifie que les possesseurs de PS4, Xbox One et PC auront la possibilité de s’affronter entre eux sans aucune distinction.





Etant donné que la carte sera immense et composée de 300 points d’intérêt, il sera possible de faire appel à de nombreux véhicules pour se déplacer plus vite. On pourra en effet prendre le volant de camion militaire, de prendre de l’altitude avec un hélicoptère, ou zigzaguer dans la boue avec un quad.





Autres détails importants : Call of Duty Warzone s’articulera autour de deux modes lors de son lancement prévu aujourd’hui :





- Battle Royale : rester la dernière escouade de trois en vie

- Plunder : collecter le plus d’argent possible, notamment en tuant les autres.





Histoire d’apporter quelque chose de neuf, Call of Duty Warzone intègrera une notion de deuxième chance une fois tombé au combat. En gros, une fois mort, vous allez être propulsé dans un mode parallèle où vous aurez la possibilité d’affronter un adversaire lui aussi tombé au combat dans une arène. Le gagnant du match aura alors le droit de retourner dans la partie principale, comme si de rien n’était.







Si Call of Duty Warzone a été pensé comme un mode de jeu vendu à part entière, il est surtout une façon de montrer aux joueurs un peu récalcitrants de la série de se laisser tester qelques minutes, et pourquoi pas céder à la tentation d'acheter tout le contenu, qui sera forcément moins cher que d'habitude.