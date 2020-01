Call of Duty Modern Warfare : la Saison 1 se rallonge, l'arbalète arrive bientôt

Débutée le 3 décembre 2019, la Saison 1 de Call of Duty Modern Warfare est un véritable succès : fort d'une communauté ultra-solide, le FPS n'en finit pas de rajouter des modes de jeu divers et variés comme, dernièrement, de l'Escarmouche en 3vs3 ou les excellents Jeu d'Arme et Infectés. Alors qu'elle devait se terminer dans douze jours, Infinity Ward vient finalement de repousser l'échéance par surprise : ce joyeux bordel s'arrêtera finalement le 11 février prochain.Durant ce laps de temps rallongé, les développeurs nous promettent des séances doubles XP, double XP pour les armes, double XP pour les tiers, des modes de jeu remixés, de nouvelles playlists, de nouveaux items et challenges ou, carrément, un défi pour débloquer une arme inédite: l'arbalète.En attendant de pouvoir jouer les Guillaume Tell en plein Moyen Orient - un cocktail inédit, vous en conviendrez - qui dit fin de Saison 1 dit début de Saison 2 : à ce niveau-là, le studio n'a encore rien annoncé de précis mais il nous tarde clairement de le découvrir.