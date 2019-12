Call of Duty Modern Warfare : il débloque la bombe nucléaire en seulement 29 secondes, la vidéo

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'activer la bombe nucléaire dans Call of Duty Modern Warfare n'est pas réservé à tout le monde : pour ainsi dire, il faut faire 30 kills consécutifs (sans mourir, bien sûr), après quoi seulement vous aurez le loisir d'atomiser la région. La guerre... La guerre de ne meurt jamais, comme dirait l'autreEt pour Payton132, autant dire qu'elle ne risque pas de s'arrêter. Le bonhomme vient en effet d'obtenir la fameuse "tactical nuke" en seulement... 29 secondes ! Une efficacité remarquable qui s'explique toutefois par une tactique discutable : le joueur opère effectivement sur Shipment, la plus petite map du jeu, et use des emplacements de respawns pour arriver à ses fins. Bien sûr, le tout demande quand-même une certaine maîtrise... et le résultat est on ne peut plus nucléaire.