Call of Duty Modern Warfare : du double XP ce week-end avant la Saison 3

La semaine prochaine, Call of Duty Modern Warfare lancera sa Saison 3 dont les détails restent encore à dévoiler : en attendant un éclaircissement en bonne et due forme, Infinity Ward et Activision prévoient un week-end double XP, double XP Arme et Double XP Tiers qui commence dès aujourd'hui, à 19h, heure française. Une bonne occasion de franchir encore quelques niveaux avant le reset au niveau 55 dans une poignée de jours. Étant donné que le multijoueur est conjoint avec celui avec le battle royale Call of Duty Warzone, l'offre est également valable sur ce dernier.Cerise sur le gâteau : le multi de Modern Warfare se voit même gratuit dans le mode "Confiné mais Suréquipé"Shoot HouseAtlas Superstore. Plus aucune raison de ne pas faire quelques frags ce week-end.