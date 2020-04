Call of Duty Modern Warfare : c'est le jeu le plus téléchargé sur PS4 en mars, le classement

PS4

Call of Duty: Modern Warfare EA SPORTS FIFA 20 Grand Theft Auto V The Sims 4 Minecraft The Witcher 3: Wild Hunt God of War Gran Turismo Sport Assassin’s Creed Origins Assassin’s Creed Odyssey Rocket League Battlefield V The Crew 2 DOOM Eternal Ghost Recon Breakpoint Need for Speed Payback Far Cry 5 Need for Speed Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

PS VR

Beat Saber Job Simulator The Elder Scrolls V: Skyrim VR SUPERHOT VR Blood & Truth Robinson: The Journey L.A. Noire: The VR Case Files Ski Jumping Pro VR Creed: Rise to Glory The Room VR: A Dark Matter

DLC

Fortnite – The Iris Pack The Division 2 – Warlords of New York – Expansion Fortnite – Bassassin Challenge Pack Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack Need for Speed Heat – McLaren F1 Black Market Delivery ARK: Genesis Season Pass Resident Evil 2 All In-game Rewards Unlock Need for Speed Heat Deluxe Edition Upgrade Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack

FREE-TO-PLAY

Call of Duty: Warzone Fortnite Apex Legends eFootball PES 2020 LITE Brawlhalla DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS Warface Paladins Cuisine Royale

Chaque mois, Sony s'attèle à l'établissement d'une liste plutôt conséquente des jeux les plus téléchargés du PlayStation Store, en les triant par catégories : parmi les jeux les plus achetés, on retrouve donc un certain Call of Duty Modern Warfare en pole position, suivi de FIFA 20 et de GTA V, toujours lui. La franchise d'Activision se voit également couronnée dans une autre section, celle des free-to-play puisque Call of Duty Warzone est numéro 1 devant Fornite puis Apex Legends. Du côté du PS VR, l'excellent Beat Saber obtient sa couronne, talonné par Job Simulator et la version en réalité virtuelle de Skyrim. Tout de suite, le classement !