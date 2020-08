Call of Duty Balck Ops Cold War : on sait déjà combien le jeu pèsera, attention les yeux

Hier soir, Activision a présenté en grande pompe le nouveau volet de son illustre saga, Call of Duty Black Ops Cold War. Petit rappel des faits : il se situera, comme son nom l'indique, en pleine guerre froide, exploitera la Guerre du Vietnam, les années 80 et sera même une suite de Black Ops 1. Après avoir eu l'occasion d'assister à une longue présentation de gameplay privée - dont nous vous racontons tous les détails ici ! - nous sommes clairement emballés par le FPS de Treyarch, épaulé par Raven pour l'occasion. Et histoire de nous préparer au mieux à sa venue, voici une information capitale : le poids du jeu.Celui-ci vient d'être révélé via les informations de la fiche produit du titre, accessible depuis le Microsoft Store. Et figurez-vous qu'à l'instar de Call of Duty Modern Warfare, Black Ops Cold War jouera les gourmands avec une taille confirmée de... 100,04GB. Oui, c'est sacrément vorace, d'autant plus qu'il s'agit a priori de la version Xbox One : les moutures Xbox Series X et PS5, elles, pourraient bien peser davantage étant donné leurs features techniques ( d'ailleurs précisées à cette adresse ).Il faudra peut-être faire un peu de place sur votre disque-dur : de plus, rappelons que les mises à jour sont monnaie courante pour les Call of Duty, alourdissant diablement leur volume global. Pour ainsi dire, Call of Duty Modern Warfare faisait un poids similaire à son successeur lors de sa sortie - une centaine de gigas - et en pèse aujourd'hui 200 suite aux nombreuses updates et un certain Warzone. Ça calme.