Call of Duty Black Ops Cold War : la bêta établit un record, ça donne le tournis !

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) 22 octobre 2020

Définitivement infatigable, c'est comme ceci que l'on pourrait qualifier la prolifique saga d'Activision. Alors que Call of Duty Modern Warfare avait déjà réalisé des statistiques stratosphériques, il se pourrait bien que Call of Duty Black Ops Cold War suive la même trajectoire : en l'occurrence, alors que le jeu n'est pas encore sorti, l'éditeur vient de confirmer que la bêta... est celle qui a été le plus téléchargée de toute l'histoire de la série. Carrément.Hélas, aucun chiffre n'est donné mais cette information prouve que le titre suscite un véritable engouement et, encore une fois, que la communauté autour du FPS est on ne peut plus solide. Pour rappel, la bêta fut rendue disponible publiquement lors de deux week-end, dont le premier en exclusivité sur PS4 (et le second sur la machine de Sony mais également sur PC et Xbox One).On se donne donc rendez-vous le 19 novembre 2020 pour constater si le raz de marée Call of Duty est toujours aussi conséquent. A priori, il y a fort à parier pour que ce soit le cas.