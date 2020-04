Bionicle Quest for Mata Nui : un fantastique trailer pour le RPG en monde ouvert fan-made

Des jeux Bionicle, il y en a eu plus d'un. Mais des action-RPG Bionicle en monde ouvert développés pendant plus de six ans, c'est tout à fait inédit. Voici donc Bionicle Quest for Mata Nui, un projet entièrement réalisé par une équipe de fans qui, après de nombreuses années de travail acharné, vient tout juste de dévoiler son bébé au travers d'un premier trailer et d'une vidéo de gameplay explicative : à notre grande surprise, le titre s'annonce sacrément bien parti pour un chantier amateur de cette ambition et ne cesse de susciter l'émoi des internautes. Compréhensible.Bien sûr, ce n'est pas parfait mais il faut considérer le jeu à sa juste valeur et souligner la petite équipe de passionnés qui en est à la charge : l'aventure prendra donc place lors de la toute première année de Bionicle, contant le périple de Toa pour récolter les six masques légendaires sur l'île de Mata Nui. Plusieurs environnements parsemés d'ennemis seront donc à parcourir courageusement.Autant dire que l'on a presque envie que LEGO accorde une licence officielle et un véritable budget aux développeurs. Pour le moment, Bionicle Quest for Mata Nui ne dispose pas de date de sortie mais peut d'ores et déjà s'appuyer sur un argument considérable : le soutien d'une communauté bondissante et dévouée. Et ça, c'est inestimable.