Bayonetta 3 : Nintendo se refuse à préciser l'année de sortie, la patience est de mise

Voilà maintenant deux ans et demi que l'annonce de Bayonetta 3 fut prononcée et depuis son trailer aux Game Awards 2017, PlatinumGames n'a plus jamais rien montré si ce n'est qu'un discours rassurant : "le développement du jeu avance bien" , nous répète-t-on inlassablement. On veut bien le croire, oui, mais notre chère sorcière nous manque terriblement et l'on ne peut donc s'empêcher d'être à l'affût du moindre détail concernant l'avancée des travaux.Dans la présentation de ses derniers résultats trimestriels impressionnants , Nintendo a tenu un petit encart à ses futurs jeux déjà dévoilés : on peut y voir Xenoblade Chronicles Definitive Edition, prévu le 29 mai prochain ou Bravely Default II, qui sortira bien en 2020. En revanche, pour les trois autres titres de la liste, c'est une autre paire de manche : si le flou maintenu autour de Metroid Prime 4 est compréhensible, la conception ayant été rebootée il y a peu, celui autour de Bayonetta 3 commence à titiller la patience des fans.Notons que la suite de Zelda Breath of the Wild, elle, bénéficie de la même mention vague, sans surprise...