Bayonetta 3 : la nouvelle voix de Bayonetta répond à la polémique, elle calme le jeu

Jennifer Hale - qui s'est donc entendue avec PlatinumGames pour reprendre le rôle de Bayonetta - elle lui a quand même mis un coup de griffe : "Elle n'a pas le droit de dire qu'elle est Bayonetta." Justement, celle dont la voix est déjà réputée dans l'industrie du jeu vidéo (Ashe dans Overwatch, Rosalind Lutece dans BioShock Infinite, Commandant Shepard féminin dans Mass Effect 3 entre autres) a tenu à calmer le jeu via Twitter.





About Bayonetta 3: pic.twitter.com/e4VrclEQIm — Jennifer Hale (@jhaletweets) 17 octobre 2022



"En ce qui concerne Bayonetta 3,



Nintendo et PlatinumGames ne devaient certainement pas s'attendre à pareille polémique à dix jours de la sortie de Bayonetta 3 sur Nintendo Switch (28 octobre). En effet, ce week-end, Hellena Taylor - qui, jusqu'à présent, prêtait sa voix à la sorcière - a expliqué que si elle n'avait pas repris du service, c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas parvenue à un accord avec le studio japonais. Elle estime ridicule la somme qui lui a été proposée, à savoir 4 000 $. "Je demande aux fans de boycotter ce jeu et de donner à une association caritative l'argent qu'ils auraient dépensé, a-t-elle notamment expliqué. Je n'ai jamais demandé le bout du monde, je n'en demandais pas trop. En fait, j'ai juste demandé un salaire décent et digne. Ce qu'ils ont fait était légal mais immoral."Même si elle affirme ne ressentir aucune amertume envers

En tant que membre de longue date de la communauté des comédiens de doublage, je soutiens le droit de chaque doubleur à être correctement rémunéré, sachant que j'ai défendu cette cause pendant des années.



Ceux qui me connaissent, ou qui ont suivi ma carrière, savent que j'ai un grand respect pour mes homologues et que je plaide toujours pour leur cause. J'ai signé un accord de confidentialité, ce qui fait que je ne suis pas en mesure de parler librement de cette situation. Ma réputation parle d'elle-même.



En toute honnêteté, je demande à tous de garder à l'esprit que ce jeu a été créé par une équipe qui a travaillé d'arrache-pied et composée de gens dévoués. J'espère que chacun gardera l'esprit ouvert par rapport à ça. Enfin, j'espère que tous ceux impliqués pourront trouver un terrain d'entente dans l'amitié et le respect.

Avec mon amour et mon respect pour vous tous,



Jennifer Hale."