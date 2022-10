Bayonetta 3 : le jeu sort aujourd'hui, le Multiverse est évoqué dans le trailer de lancement

d’équiper des armes aux mains ou aux pieds, Bayonetta peut compter sur les mascarades démoniaques qui, finalement, lui offre une variété d'attaques assez grisante.







" Le système de combat d’une profondeur extrême, des boss qui tabassent, ce rythme insensé du premier au dernier chapitre, la richesse du contenu, la B.O. qui résonne encore dans nos têtes : Bayonetta 3 rappelle avec brio que PlatinumGames fait partie des grands studios de ce monde et qu’il est capable de se réinventer d’un verset à l’autre", avons-nous indiqué dans notre test. Pour autant, on a décelé quelques faiblesses comme le scénario inutile, le manque de charisme de Viola ou encore les concessions graphiques pour atteindre le sacrosaint 60fps.









Même si notre test de Bayonetta 3 est en ligne depuis mardi dernier, ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que le dernier-né de Platinum Games est disponible sur Nintendo Switch. Du coup, nous avons droit à un trailer de lancement dans lequel les développeurs ont glissé quelques séquences de gameplay bien nerveuses pour montrer plusieurs choses. D'abord que la sorcière d'Umbra n'a rien perdu de sa classe et qu'elle peut faire intervenir des démons d'un claquement de doigts. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la possibilité d'incarner Viola, une sorcière qui est toujours en phase d'apprentissage, ce qui explique certaines contraintes au niveau des mécaniques. Enfin, on voit que s'il n'est plus possible